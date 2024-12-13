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В Татарстане задержали группу подпольных банкиров, обналичивших более 2,5 млрд рублей

В Казани задержали группу подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Правоохранители задержали в Казани группу людей, которая подозревается в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, группа из семи человек с октября прошлого года занималась обналичиванием денежных средств. Подозреваемые искали клиентов и контрагентов, перевозили деньги, вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие недостоверные сведения, отметила Волк.

«Фигуранты совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14 %. За время их деятельности криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств — не менее 2,5 млрд рублей», — написала представитель МВД.

Волк добавила, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

В ноябре в Ульяновске задержали участников организации, которых подозревают в махинациях на сумму около миллиарда рублей. По предварительным данным, фигуранты зарегистрировали более 30 компаний. Они предлагали клиентам обналичивать деньги.

Ранее в Уфе бухгалтер устроила в компанию знакомого и получила за него 44 млн рублей.

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