В Ульяновске накрыли преступную группу за обналичивание денег почти на миллиард рублей

В Ульяновске задержали участников организации, которых подозревают в махинациях на сумму около миллиарда рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, фигуранты зарегистрировали более 30 организаций, в качестве учредителей выступали их знакомые. Все компании предлагали клиентам обналичивать деньги, в конторы обращались и физические, и юридические лица.

«Для конспирации с клиентами заключали договоры на оказание услуг, как правило, в сфере строительства и ремонта», – сообщается в публикации.

Позже через организации подозреваемые снимали деньги и отдавали клиентам, себе забирали 5% от суммы. Таким образом, оборот составил около миллиарда рублей.

Всего за махинации задержали 12 человек, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В отношении всех фигурантов избраны меры пресечения, какие именно – не уточняется.

Ранее в Уфе бухгалтер устроила в компанию знакомого и получила за него 44 млн рублей.