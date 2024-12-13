Суд прекратил дело о нападении пантеры на мальчика в Ангарске

В Приангарье прекращено дело о нападении пантеры на ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Иркутской области.

По данным источника, владелец цирка, в котором пострадал трехлетний мальчик, свою вину признал. Также выяснилось, что мужчина действительно не обеспечил посетителям безопасность. Помимо этого, у владельца не было порядка проведения экскурсий в закулисной части цирка.

Стороны пришли к примирению, поэтому дело прекращено.

Инцидент произошел в конце октября в Ангарске. По данным источников, отец решил отвести сына в цирк к знакомому и сделать несколько снимков с животными.

Во время фотосессии была открыта клетка с пантерой, позже животное напало на мальчика. У пострадавшего диагностировали травмы лица, головы, спины, рук и ног.

После произошедшего правоохранители возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На ситуацию обращали внимание и в прокуратуре.

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