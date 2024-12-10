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На Камчатке медведь схватил человека на территории комбината и задрал его

На Камчатке медведь напал на человека

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Pascal Huot/Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке медведь утащил мужчину в овраг. Об этом сообщает Mk.ru.

Инцидент произошел на территории Озерновского горно-металлургического комбината, который находится в 200 километрах от поселка Ключи.

Животное, по данным источника, проникло на территорию комбината и схватило 46-летнего россиянина, потащив его на расстояние 50 метров. Работники обратили внимание на ситуацию только когда услышали крики мужчины.

Начальник службы безопасности выстрелил в хищника. Пострадавший получил травмы головы и ног, спасти его медикам не удалось.

Известно, что мужчина был заместителем директора по технологии в золотодобывающей компании, владеющей комбинатом.

До этого в Японии медведь проник в магазин города Акита и напал на работника торгового зала. Хищника пытались поймать, но сделать это с помощью сенсорных ловушек удалось только спустя три дня. Все это время дикое животное находилось в супермаркете.

Ранее мужчина в Канаде спас жену при нападении белого медведя.

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