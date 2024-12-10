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Гидрометцентр: снегопады в Москве сменятся ледяным дождем и морозом

Вильфанд: снег в Москве сменится ледяным дождем и сильной гололедицей

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Эта неделя в столичном регионе началась с «спокойной погоды», без сильных снегопадов. В ближайшее время ожидается небольшой снег, который, однако, вскоре сменится на ледяной дождь. Весь снег до новогодних праздников не растает, пообещали метеорологи в беседе с 360.ru.

В ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от 0 до -3 градусов, небольшой снегопад прогнозируется на четверг, рассказал синоптик Александр Шувалов.

«После прохождения холодного пункта будет смена ветра с восточных направлений на северо-западный, и начало понижения температуры», — добавил он.

В пятницу ожидается от -6 до -8 градусов, в выходные от -10 до -12 градусов.

С тем, что к концу недели в Москве и области станет заметно холоднее, согласился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозу, в столице на смену снегопаду придет ледяной дождь, будет сильная гололедица и до -13 градусов в ночные часы.

В начале следующей недели ожидается усиление снегопадов. Причем выпавший снег не растает — сугробы сохранятся до Нового года, пообещал Шувалов. При этом, по его словам, сильных осадков, как это было на днях, пока не ожидается, так как природе нужно «накопить силы и энергию».

Напомним, до этого Вильфанд отмечал, что эта неделя в столичном регионе начнется с аномальной погоды — температура воздуха будет на 2 градуса превышать средние климатические показатели. В среду ночные температуры составят от минус 2 до минус 7 градусов, дневные — от 0 до минус 2.

Россиянам ранее рассказали о погоде на Новый год.

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