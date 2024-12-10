В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за усиления ветра

В Санкт-Петербурге на полтора дня объявили «желтый» уровень опасности в связи с усилением ветра. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Власти Северной столицы со ссылкой на данные Росгидрометцентра сообщают, что с 6 часов утра 11 декабря до 6 часов вечера 12 декабря в некоторых районах ожидается усиление ветра с порывами до 15–17 м/с.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах и, по возможности, сократить использование автомобилей. Пешеходам также напоминают о необходимости проявлять бдительность.

Москвичей тем временем предупреждают о приближающемся ледяном дожде.

По словам синоптика Александра Шувалова, в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от 0 до -3°C.

Согласно его прогнозам, в ближайшее время предстоит смена ветра с восточного на северо-западный и начало понижения температуры.

В пятницу ожидается от -6 до -8°C, в выходные от -10 до -12°C.

Ранее россиянам рассказали, как нужно ездить на автомобиле в непогоду зимой.