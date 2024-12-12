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В Петербурге мужчина похитил прохожего, угрожая лопатой

«Фонтанка»: в Петербурге задержали мужчину, который похитил прохожего

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

СК Петербурга устанавливает обстоятельства похищения и ограбления прохожего на Итальянской улице. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сотрудники петербургской полиции совместно с ФСБ установили личность и задержали подозреваемого в похищении человека. В середине октября злоумышленник напал на мужчину в районе Итальянской улицы в центре города.

Угрожая потерпевшему лопатой, он силой усадил его в автомобиль и избил. Грабитель отобрал у петербуржца 280 тысяч рублей и отпустил. Пострадавший обратился в правоохранительные органы.

Задержать преступника удалось спустя месяц. Возбуждены уголовные дела о похищении и разбое. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

До этого сообщалось, что в Ленобласти мужчина похитил бывшую сожительницу и увез в лес. Он насильно вывез 37-летнюю женщину в лес, несколько раз ударил и отобрал телефон. Ревнивец планировал прочесть переписку женщины. После этого россиянин вернул бывшую туда, откуда увез, но оставил запертой в машине. Потерпевшая смогла выбраться через окно и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее неизвестные угнали у крымчанки машину, похитили ее саму и потребовали выкуп в 1 млн рублей.

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