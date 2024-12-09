Неизвестные угнали у крымчанки машину, похитили ее саму и потребовали выкуп в 1 млн рублей

В Армянске неизвестные похитили женщину и потребовали выкуп в 1 млн рублей, пишет Baza.

В начале декабря жителю Армянска, который сейчас находится на заработках в Сибири, позвонили неизвестные и потребовали выкуп, сообщив, что его 62-летняя жена Наталья похищена. До 4 декабря мужчина должен был собрать 1 млн рублей и оставить в указанном месте, обращаться в полицию ему запретили, но семья все же рассказала о звонке правоохранителям.

По словам дочери похищенной, последний раз с матерью она встречалась 2 декабря, в тот же день Наталья сообщила своему брату, что ее машина находится на штрафстоянке в Красноперекопске. В действительности автомобиль могли угнать злоумышленники, которые и похитили женщину, но удаленно. Предварительно, она добралась до Джанкоя по их указанию, после чего на связь не выходила.

Машина Натальи все это время перемещалась по Симферополю, где несколько раз попала на камеры видеонаблюдения. Кроме того, неизвестный снял с карты крымчанки 10 тыс. рублей. Правоохранители полагают, что женщину могли похитить удаленно мошенники, которые убедили ее не выдавать свое местоположение родственникам. Ведется проверка.

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