В США экс-начальнику сирийской тюрьмы грозит более ста лет тюрьмы

В Соединенных Штатах Америки бывшего начальника центральной тюрьмы Дамаска — столицы Сирии — Самира Османа аль-Шейха обвиняют в пытках заключенных, ему грозит свыше 100 лет лишения свободы. Об этом передает телеканал Fox News.

72-летний обвиняемый руководил сирийской тюрьмой с 2005 до 2008 года. По версии суда, он требовал от подчиненных сотрудников «причинять боль и страдания политическим и другим заключенным».

В 2020 году аль-Шейх иммигрировал в США, а спустя три года обратился за гражданством. По мнению представителей правоохранительных органов, он солгал о своих преступлениях, чтобы получить вид на жительство в Штатах.

В октябре сообщалось, что правоохранительные органы США предъявили двум российским гражданам обвинение в незаконных поставках в РФ. Российские граждане Жанна Солдатенкова и Руслан Альметов обвиняются в нарушении норм экспортного контроля, контрабанде и электронном мошенничестве.

Они якобы причастны к приобретению изготовленной в США микроэлектроники для российской компании, которая, в свою очередь, снабжает производителей военной продукции для армии РФ. Солдатенкова может попасть в тюрьму на 160 лет, Альметов — на 100 лет.

Ранее в США мужчину, прыгнувшего на судью во время заседания, приговорили к 26 годам тюрьмы.