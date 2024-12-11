В США мужчину, прыгнувшего на судью во время заседания, приговорили к 26 годам тюрьмы

В США мужчину, прыгнувшего на судью через скамью во время заседания, приговорили к 26 годам тюремного заключения, пишет LADBible.

Подсудимый Деобра Редден перепрыгнул через скамью и напал на судью во время слушания, когда ему выносили приговор по делу о побоях. Мужчина начал избивать 62-летнюю женщину и нанес травмы охранникам, которые пытались его успокоить.

«Слава Богу, что с судьей все в порядке»,— заявил после инцидента окружной прокурор округа Кларк Стив Вулфсон.

Он высоко оценил действия охраны, подчеркивая, что агрессивное поведение Реддена могло иметь худшие последствия.

Адвокаты Реддена попросили суд смягчить приговор, но их требования не удовлетворили. Сам мужчина утверждал, что не является плохим человеком и не имел намерений причинить вред избитой им судье.

Ранее американец, отсидевший почти 30 лет по сфабрикованному обвинению, получил $13 млн.