В США двух граждан РФ обвинили в незаконном экспорте микроэлектроники

Правоохранительные органы США предъявили двум российским гражданам обвинение в незаконных поставках в РФ. Об этом со ссылкой на прокуратуру Южного округа штата Нью-Йорк сообщает ТАСС.

Российские граждане Жанна Солдатенкова и Руслан Альметов обвиняются в нарушении норм экспортного контроля, контрабанде и электронном мошенничестве. Они якобы причастны к приобретению изготовленной в США микроэлектроники для российской компании, которая, в свою очередь, снабжает производителей военной продукции для армии РФ.

По сведениям правоохранительных органов Солдатенкова и Альметов вместе с имеющим гражданство РФ и ФРГ Артуром Петровым приобрели и в нарушение санкций отправили в Россию американскую микроэлектронику на сумму свыше $225 тыс.

Солдатенкова может попасть в тюрьму на 160 лет, Альметов — на 100 лет. Их местонахождение в настоящее время неизвестно.

23 августа российские дипломаты посетили находящегося под стражей в Нью-Йорке Артура Петрова. Он был депортирован в США с Кипра и предстал перед американским судом.

Ранее сообщалось, что на Кипре арестовали россиянина по запросу США.