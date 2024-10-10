Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США двух граждан РФ обвинили в незаконном экспорте микроэлектроники

В США прокуратура обвинила двух россиян в незаконном экспорте микроэлектроники

close
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Правоохранительные органы США предъявили двум российским гражданам обвинение в незаконных поставках в РФ. Об этом со ссылкой на прокуратуру Южного округа штата Нью-Йорк сообщает ТАСС.

Российские граждане Жанна Солдатенкова и Руслан Альметов обвиняются в нарушении норм экспортного контроля, контрабанде и электронном мошенничестве. Они якобы причастны к приобретению изготовленной в США микроэлектроники для российской компании, которая, в свою очередь, снабжает производителей военной продукции для армии РФ.

По сведениям правоохранительных органов Солдатенкова и Альметов вместе с имеющим гражданство РФ и ФРГ Артуром Петровым приобрели и в нарушение санкций отправили в Россию американскую микроэлектронику на сумму свыше $225 тыс.

Солдатенкова может попасть в тюрьму на 160 лет, Альметов — на 100 лет. Их местонахождение в настоящее время неизвестно.

23 августа российские дипломаты посетили находящегося под стражей в Нью-Йорке Артура Петрова. Он был депортирован в США с Кипра и предстал перед американским судом.

Ранее сообщалось, что на Кипре арестовали россиянина по запросу США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами