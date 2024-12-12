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Суд вынес приговор двум бойцам ВСУ за нападение на Курскую область

Суд в Москве приговорил к 14 и 15 годам лишения свободы двух бойцов ВСУ

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Shutterstock

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 14 и 15 годам лишения свободы двух украинских солдат за вторжение в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России, передает ТАСС.

По данным ведомства, один из них признан также в хищении товаров из магазина «Пятерочка». Украинские военнослужащие Иван Дмитраков и Виталий Панченко признаны виновными по статье о совершении террористического акта, повлекшее за собой тяжкие последствия.

До этого Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 24 лет до пожизненного девятерых морпехов ВСУ, воевавших в Мариуполе на «Азовстали». По данным прокуратуры, суд приговорил одного из морпехов к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. Бойцов признали виновными в умышленном повреждении чужого имущества и применении в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ.

Ранее сообщалось, что число наемников, которые вступают в ВСУ, существенно сократилось.

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