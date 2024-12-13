Покупка подарков и финансовые вопросы вводят в стресс россиян в конце года

Финансовые вопросы (45%) оказываются главным источником стресса россиян в конце года. На втором месте — рабочая нагрузка и горящие дедлайны (28%). Третье место занимают покупка подарков и подготовка к праздникам (22%). Социальное давление отмечают 17%, а 16% испытывают стресс от всего вышеперечисленного.

Это показало исследование, проведенное сервисами «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Интересно, что 17% заявили об отсутствии источников стресса в декабре.

Самым эффективным способом справляться со стрессом остается планирование и расстановка приоритетов (45%) — четкий план действий помогает структурировать задачи и избежать хаоса, превращая суету в управляемый процесс. На втором месте — качественный отдых (37%), а на третьем — погружение в любимое хобби. Также респонденты принимают витамины (20%), делегируют задачи (19%) и регулярно занимаются физическими упражнениями (15%).

Помимо этого, 11% опрошенных любят для поднятия настроения посещать праздничные мероприятия, а 5% предпочитают ходить к психологу. 19% участников опроса отметили, что им не удается справиться со стрессом от декабрьской суеты.

По словам Натальи Болотовой, провизора и заведующей аптекой СБЕР ЕАПТЕКА, пережить декабрьский стресс поможет комплексный подход.

«Для стабилизации работы нервной системы необходимо принимать различные витамины и минералы. Так, витамин С и Омега-3 способствуют снижению уровня кортизола — гормона стресса — и помогут улучшить настроение. Магний позволяет регулировать нервное возбуждение, оказывает нормализующее действие при эмоциональном напряжении и стрессе. Недостаток магния может приводить к ряду неврологических нарушений, включая тревогу и раздражительность. Среди доступных форм магния в аптеке выделяют глицинат магния, цитрат магния, оксид магния и карбонат магния. При интенсивных эмоциональных и умственных нагрузках также рекомендуется принимать витамины группы B. Они снижают негативное воздействие стрессовых факторов и улучшают работу периферической нервной системы. Когда необходимо успокоиться быстро, можно обратить внимание на легкие травяные успокоительные — выбирайте настойку пустырника, валерианы, ромашки. Причиной плохого самочувствия и сниженного настроения также может быть гормональный сбой или серьезное заболевание — чтобы исключить подобное, необходимо обратиться к врачу», — комментирует эксперт.

По данным статистики СБЕР ЕАПТЕКА, растет спрос на травяные успокоительные. На первом месте по росту продаж оказался Норильск — там за 11 месяцев 2024 года травяные успокоительные покупали на 154% чаще, чем за аналогичный период 2023 года. На втором месте — Владивосток, здесь данные группы средств приобретали на 52% чаще за рассмотренный период, на третьем — Красноярск, прирост спроса составил 36%.

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