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Психолог объяснил, почему мы откладываем все дела на последний момент перед Новым годом

Психолог Страхов: позвольте себе не быть идеальными перед Новым годом

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Декабрь — это не просто конец года, это точка обновления. Мы мечтаем, что с 1 января все будет иначе. Буду учить язык, ходить в зал, жить по-новому. Но до этой магической даты остаются старые привычки и десятки незакрытых вопросов. Кажется, проще отложить все на потом. Так работает наше мышление: «Начну потом, а сейчас и так слишком много всего». Об этом «Газете.Ru» рассказал Максим Страхов, кандидат социологических наук, психолог.

«И вот декабрь превращается в гонку с дедлайнами. Мы пытаемся «все успеть», теряя главное — радость от жизни. В этом хаосе как раз и есть много смыслов начать менять все к лучшему. Декабрь работает как прожектор, высвечивая скрытые разочарования, вину и раздражение. Это не повод для уныния, а сигнал: пора остановиться и разобраться. Когда эти «якори» остаются на месте, любая попытка двигаться вперед превращается в борьбу», — объяснил он.

Начните с простого. Возьмите лист бумаги и выпишите все, что вызывает напряжение. Это могут быть работа, подарки, неудобная одежда — что угодно. Посмотрите, что из этого можно убрать, делегировать или хотя бы минимизировать. Только освободившись от лишнего, можно найти силы на действительно важные дела.

«Мы часто терпим, потому что чувствуем ответственность. Работаем на нелюбимой работе, чтобы оправдать ожидания. Организуем идеальный праздник, чтобы «все было красиво». Декабрь усиливает это давление, и мы загоняем себя в ловушку. Но стоит спросить: «Зачем мне это?» — и вы увидите, как меняется взгляд на вещи. Позвольте себе не быть идеальными. Сделайте столько, сколько можете. Иногда даже 20 минут работы над задачей помогают сдвинуть горы. Если не получилось — отдохните и попробуйте снова», — посоветовал он.

Позаботьтесь о себе. И это не каприз, а необходимость. Иногда достаточно выпить чашку чая или проветрить комнату, чтобы найти силы двигаться дальше.

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