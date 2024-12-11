Россиянка избила мужа кочергой из-за пропавших денег

В Никольске Вологодской области местная жительница признана виновной в нанесении травм супругу, женщина напала на мужчину с кочергой. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в ноябре. 63-летняя россиянка распивала спиртные напитки вместе с 69-летним мужем. В какой-то момент между парой возникла ссора. Женщина обвинила мужчину в том, что он взял без спроса деньги из семейной копилки. Она схватила кочергу и не менее 10 раз ударила мужа по разным частям тела.

Позже выяснилось, что деньги женщина потеряла сама. Действия никольчанки квалифицированы по статье «Побои». Избитый муж простил свою обидчицу. Мировой суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 5 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в Брянской области муж лишил жену зрения и получил девять лет колонии. Нетрезвый житель Фокино поссорился с женой. В ходе конфликта мужчина схватил пластиковый цветочный горшок и ударил им женщину по лицу. Потерпевшая лишилась зрения. Спустя несколько недель домашний тиран, зная, что жена не видит левым глазом, снова избил ее, специально нанеся удары в правый глаз, что привело к полной слепоте.

Ранее россиянин получил семь лет строгого режима за избиение матери.