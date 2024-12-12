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Пенсионерке грозит тюрьма за то, что она заперла своего мужа в подвале на четыре часа

В Германии грозит реальный срок 81-летней женщине, закрывшей мужа в подвале

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Shutterstock

Жительнице Баварии грозит тюрьма за то, что она заперла мужа в подвале и уехала по делам, сообщает Bild.

Инцидент произошел в начале этого месяца в Гайзенхаузене, тихой общине с населением 7,4 тыс. человек. Утром 5 декабря 81-летняя местная жительница заперла своего 79-летнего мужа в подвале на несколько часов. Мужчина зашел туда добровольно, а его супруга воспользовалась этим, закрыла дверь на ключ и заявила, что он «должен оставаться там до вечера». Затем она села в машину и куда-то уехала.

Около 14:15 соседи услышали крики мужчины о помощи и вызвали полицию. К тому времени пенсионер просидел взаперти уже около четырех часов и воспользовался ведром, чтобы удовлетворить свои естественные потребности. Теперь его жене грозит штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.

Как уточняется, в этом году полиция уже 19 раз навещала семью. Известно, что супруги давно живут раздельно, но в одном доме, часто ссорятся и обвиняют друг друга в мелких кражах. А недавно обратились в окружной суд, чтобы он определил, кому и в каких комнатах разрешено находиться.

Ранее в Петербурге ограничили в свободе женщину, по вине которой муж выпил уксус.

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