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РЖД изменили систему перевозки животных после случая с котом Твиксом

РЖД сделают персональный билет для животных после случая с котом Твиксом

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Shutterstock

РЖД после случая с потерявшимся котом Твиксом решили ввести персональный билет для каждого питомца, опцию указания клички и разработали алгоритм действий проводников при нахождении потерявшегося животного. Об этом компания сообщила РИА Новости.

В РЖД отметили, что услуга по перевозке животных является одной из наиболее востребованных у пассажиров. Мелкие животные перевозятся в специальных переносках, размещающихся на местах для ручной клади. На одном месте допускается перевозка не более двух мелких домашних животных. Выпускать их из переноски в вагоне запрещено.

В этом году дорабатываются информационные системы, благодаря которым при оформлении проезда будет указываться конкретный вид животного, а перевозочный документ на перевозку животного будет оформляться во всех случаях, даже там, где не предусмотрена оплата.

Кроме того, информация о месте проезда в вагоне животного будет отображаться на схеме вагона при оформлении другим пассажиром билетов на рядом расположенные места, а не только в служебных устройствах проводников и начальников поездов.

Теперь при оформлении перевозки питомца во время покупки билета можно также указать его вид, описание и кличку.

Ранее сообщалось, что РЖД хотят запретить высадку животных без хозяев из электричек.

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