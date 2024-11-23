Bild: дрон-разведчик шпионил за «Королевой Елизаветой» в порту Гамбурга

В порту Гамбурга на севере Германии около британского авианосца HMS Queen Elizabeth (»Королева Елизавета») заметили разведывательный БПЛА, пишет Das Bild.

Как сообщает таблоид, у места стоянки военного корабля бундесвер создал постоянно охраняемую зону безопасности. В пятницу, 22 ноября, около 04:25 (06:25 мск) полиция увидела у авианосца подозрительный дрон размером 1,5x1,5 м. По ее версии, он «шпионил» за судном.

Согласно публикации, немецким полицейским не удалось нейтрализовать беспилотник. Аппарат покинул военную зону безопасности и скрылся у контейнерного терминала. Найти БПЛА и тех, кто им управлял, не получилось. Bild отмечает, что собственником контейнерного терминала является Китай. Правоохранительные органы Гамбурга проводят расследование по факту произошедшего.

На этой фоне в Британии забили тревогу из-за невозможности ведения длительной войны в Европе. По словам одного из источников The Financial Times, «без НАТО у Британии нет оборонной политики». Кроме того, королевству нужно думать об ответе на стратегический вызов, который бросает Китай Западу.

Ранее Финляндия предложила НАТО свою авиабазу для размещения беспилотников.