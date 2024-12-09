Воевавшие в ДНР морпехи получили сроки вплоть до пожизненного

Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 24 лет до пожизненного девятерых морпехов ВСУ, воевавших в Мариуполе на «Азовстали». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР, передает РИА Новости.

В суде установили, что военные 36-й отдельной бригады морской пехоты в 2022 году обстреляли жилые дома поселка Старый Крым в Мариуполе. Атака производилась с помощью реактивной системы залпового огня «Град». Размер материального ущерба потерпевшим превысил 1,4 млн рублей.

По данным прокуратуры, суд приговорил одного из морпехов к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. Бойцов признали виновными в умышленном повреждении чужого имущества и применении в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ.

До этого Верховный суд ДНР заочно вынес приговор четырем наемникам из Грузии, участвовавшим в боевых действиях на стороне Украины. Согласно сообщению ведомства, 34-летний Гиорги Руситашвили, 30-летний Нодар Петриашвили и 54-летний Вано Надирадзе получили по 14 лет лишения свободы, а 46-летний Ушанги Мамулашвили был приговорен к 23 годам.

Ранее сообщалось, что число наемников, которые вступают в ВСУ, существенно сократилось.