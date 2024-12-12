В Калининградской области введут продуктовые социальные карты

В Калининградской области в 2025 году введут продуктовые социальные карты. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных во время прямой линии, сообщается на официальном сайте правительства региона.

«Я принял решение возобновить в следующем году социальную карту — она уже работала здесь очень короткий период. На эту социальную карту эти граждане могут покупать необходимые продукты», — заявил он.

По словам губернатора, действие социальной карты будет распространяться лишь на некоторые категории граждан. Он добавил, что обращался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для расширения списка социально важных товаров. Он добавил, что администрация составляет соглашения с продавцами о минимальной наценке на продукты. Беспрозванных подчеркнул, что первыми карту получат пенсионеры, чья пенсия ниже прожиточного минимума.

До этого ФАС РФ начала проверки производителей сливочного масла на фоне массовых жалоб потребителей на рост цен. Эксперты проверяют версию о наличии картельного сговора производителей этого продукта. Внеплановые выездные проверки проходят на объектах семи компаний в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на продуктах к Новому году.