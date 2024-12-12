Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калининградской области введут продуктовые социальные карты

В Калининградской области сообщили о введении продуктовых социальных карт в 2025 году

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Калининградской области в 2025 году введут продуктовые социальные карты. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных во время прямой линии, сообщается на официальном сайте правительства региона.

«Я принял решение возобновить в следующем году социальную карту — она уже работала здесь очень короткий период. На эту социальную карту эти граждане могут покупать необходимые продукты», — заявил он.

По словам губернатора, действие социальной карты будет распространяться лишь на некоторые категории граждан. Он добавил, что обращался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для расширения списка социально важных товаров. Он добавил, что администрация составляет соглашения с продавцами о минимальной наценке на продукты. Беспрозванных подчеркнул, что первыми карту получат пенсионеры, чья пенсия ниже прожиточного минимума.

До этого ФАС РФ начала проверки производителей сливочного масла на фоне массовых жалоб потребителей на рост цен. Эксперты проверяют версию о наличии картельного сговора производителей этого продукта. Внеплановые выездные проверки проходят на объектах семи компаний в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на продуктах к Новому году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами