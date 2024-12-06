Россиянам рассказали, как сэкономить на продуктах к Новому году

Россияне могут воспользоваться бонусными картами и программами лояльности для покупки продуктов к Новому году, чтобы сэкономить. Об этом kp.ru рассказала начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина.

«Заранее выберите нужные «любимые категории» (или «любимые продукты»), которые позволят наиболее дорогостоящие продукты к празднику купить с существенной скидкой», — посоветовала она.

Кроме того, стоит также использовать сервисы, которые помогут сравнить цены на продукты в разных магазинах. Финансовый консультант, главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова посоветовала россиянам заранее спланировать новогодний бюджет, чтобы избежать эмоциональных покупок.

Исследование сервиса «Пакет» до этого показало, что для многих россиян основной статьей расходов при подготовке к Новому году остается праздничное застолье – так ответили 50% участников соответствующего опроса. Среди других популярных ответов – покупка подарков, а главной частью праздника, без которого его невозможно представить, жители считают мандарины.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты подорожают к Новому году.