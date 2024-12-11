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Профессор университета испугался уголовного дела и отдал мошенникам более 8,7 млн рублей

В Петербурге 80-летний профессор отдал мошенникам более 8,7 млн рублей

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Depositphotos

В Петербурге профессор геолого-минералогических наук потерял более 8,7 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщает Konkretno.ru.

По информации издания, инцидент произошел в период с 7 по 9 декабря. Неизвестный связался с 80-летним профессором СПбГУ и назвался «сотрудником ФСБ», предложив пожилому мужчине «помочь следствию». Мошенник напугал доктора наук уголовной ответственностью в случае отказа.

Профессор поверил злоумышленнику и последовал его инструкциям. Пожилой петербуржец пришел в указанное место на улице Ушинского и передал неизвестному более 8,7 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого пенсионер из Иркутска продиктовал мошенникам код из сообщения и отдал им 7,3 млн рублей. Пожилой мужчина перевел их на продиктованный преступниками номер.

Ранее в Москве нашли кол-центры, обманывавшие десятки тысяч граждан.

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