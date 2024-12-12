РФ и Украина договорились об обмене посылками для пленных

Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Мы с украинским омбудсменом договорились о том, что к Новому году мы ей передадим посылки», — отметила она.

По словам Москальковой, пленным отправят из дома письма, детские рисунки и вещи. Она уточнила, что в декабре этот обмен скорее всего состоится на российско-белорусской границе.

Во вторник, 10 декабря, Москалькова призналась, что переговоры между российскими и украинскими военными, касающиеся вопросов обмена пленными, идут очень тяжело. Она добавила, что президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал военнослужащих страны «не расчеловечиваться». По словам главы государства, это необходимо, чтобы Украина шла на конструктивный диалог с российской стороной по вопросам обмена пленными.

Ранее в РФ вернули десятки жителей Курской области, вывезенных на Украину во время вторжения.