Жительница Курской области рассказала о помощи мужчины, который помог Поддубному

Бежавших от украинских военных жителей Курской области спас мужчина, помогавший в августе раненому военкору Евгению Поддубному. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова эвакуированной жительницы на допросе у военных следователей в качестве свидетеля.

По словам женщины, ее родственники пробирались через реку с порезами от осоки, а над их головами продолжалась автоматная очередь.

«И на муравейнике лежали, не знаю сколько, а над ними дрон кружил, а потом их вывез мужчина, который Поддубного подобрал, нашего корреспондента», — рассказала свидетельница.

В августе военкор Поддубный выжил после атаки дрона в Курской области. В регион он приехал, чтобы вести репортажи о вторжении украинских войск в Курскую область.

После ранения он смог дойти до дороги, остановить попутку, а позже добраться до больницы. В сентябре журналист сообщил, что пока не планирует возвращаться в зону боевых действий из-за необходимости длительного восстановления.

Ранее жительница Курской области прикрыла собой дочь при обстреле со стороны украинских войск.