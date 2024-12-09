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В Абхазии временно отключат интернет для борьбы с майнерами

В Абхазии в ночь на 10 декабря временно отключат интернет для борьбы с майнерами

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Depositphotos

В ночь на 10 декабря в Абхазии будет отключен интернет для борьбы с майнерами. Об этом во время заседания оперштаба республики заявил исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба, сообщает ТАСС.

«Сегодня ночью с 00:00 до 07:00 мы отключаем интернет в Абхазии в целях борьбы с незаконным майнингом», — сказал он.

По словам Бганбы, власти посмотрят, какой будет эффект от этой меры. При этом экономия электроэнергии в республике не отменяется, отметил он.

Политик также сообщил, что по-прежнему собирается обратиться к и.о. президента Абхазии Бадре Гунбе и парламенту с тем, чтобы в стране был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в энергетике.

С 1 ноября из-за энергетического дефицита Абхазия приобретает некоторую часть электричества у России. В стране ежедневно отключают свет на четыре часа.

Во второй половине ноября и.о. президента Абхазии Бадра Гунба поручил правительству изыскать и направить деньги для оплаты перетока электроэнергии из России в республику. В том числе республике приходится покупать энергоресурс из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище.

Ранее половина жителей Абхазии осталась без света из-за аварии.

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