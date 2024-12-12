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Читинца, пытавшегося изнасиловать девушку в подъезде, арестовали

В Чите арестовали местного жителя, обвиняемого в попытке изнасилования девушки

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Чите арестовали 33-летнего мужчину, обвиняемого в попытке изнасилования 20-летней девушки в подъезде. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи предъявили читинцу обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что фигурант ранее не привлекался к уголовной ответственности. Расследование продолжается.

Инцидент произошел 9 декабря в одном из домов в 3-м микрорайоне, и попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как девушка заходит в подъезд, а следом за ней мужчина. Через некоторое время она выбегает оттуда с криками. Преследователь также выходит на улицу.

Ранее в Казани неизвестный изнасиловал девушку в подсобке торгового центра.

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