Читинца, пытавшегося изнасиловать девушку в подъезде, арестовали

В Чите арестовали 33-летнего мужчину, обвиняемого в попытке изнасилования 20-летней девушки в подъезде. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи предъявили читинцу обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что фигурант ранее не привлекался к уголовной ответственности. Расследование продолжается.

Инцидент произошел 9 декабря в одном из домов в 3-м микрорайоне, и попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как девушка заходит в подъезд, а следом за ней мужчина. Через некоторое время она выбегает оттуда с криками. Преследователь также выходит на улицу.

Ранее в Казани неизвестный изнасиловал девушку в подсобке торгового центра.