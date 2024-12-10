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Читинец пытался изнасиловать девушку в подъезде, но потерпел неудачу и попался полиции

В Чите задержали подозреваемого в попытке изнасилования девушки в подъезде

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Чите полицейские задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону сообщает ИА ChitaMedia.

По информации агентства, инцидент произошел в одном из домов в 3-м микрорайоне, и попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как девушка заходит в подъезд, а следом за ней мужчина. Через некоторое время она выбегает оттуда с криками. Преследователь также выходит на улицу.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого, с ним проводится работа. В дальнейшем мужчину планируют передать в следственные органы.

До этого в торговом центре «Мега» в Казани неизвестный мужчина напал на сотрудницу ресторана быстрого питания и изнасиловал. Подозреваемого задержали, но пострадавшая не опознала в нем преступника.

Ранее пьяный мужчина похвастался другу соблазнением его жены и был им изнасилован.

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