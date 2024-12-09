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В Казани неизвестный изнасиловал девушку в подсобке торгового центра

Mash: в Татарстане неизвестный изнасиловал девушку в торговом центре

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Global Look Press

В торговом центре «Мега» в Казани неизвестный мужчина напал на сотрудницу ресторана быстрого питания и изнасиловал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным Telegram-канала, пострадавшая — 23-летняя сотрудница ресторана «Вкусно — и точка», только что устроившаяся в общепит. Когда потерпевшая вышла выбросить мусор, к ней подошел незнакомый мужчина — сотрудник ТЦ.

Он выяснил у девушки, что она только устроилась на работу и предложил пройти в подсобку, где набросился на нее и изнасиловал. Камер в помещении не было. Подозреваемого в нападении удалось задержать, но девушка не опознала в нем насильника. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Челябинской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии нападений на женщин, личность маньяка установили с помощью ДНК-теста. 51-летний житель Магнитогорска с 2016 по 2018 год врывался в квартиры женщин, грабил, насиловал их и скрывался с места преступления.

Ранее в Петербурге учителя спасли школьницу от отчима-насильника.

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