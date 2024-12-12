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Пострадавших из-за взрыва газа в Бийске доставили в Барнаул

Mash Siberia: санавиация доставила раненых при взрыве газа в Бийске в Барнаул

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Телеграм-канал «Станция скорой медицинской помощи (Бийск)»

Женщину и девятилетнего мальчика, получивших травмы в результате взрыва газа в жилом доме в Бийске, доставили в больницу в Барнауле на вертолете. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Siberia.

«Пострадавших <...> приняли врачи Центра термических поражений. За ними следят и уже начали лечение», — говорится в материале.

В публикации подчеркивается, что состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое. Женщина, в свою очередь, находится в тяжелом состоянии.

12 декабря в одном из частных жилых домов в Бийске, расположенном в Алтайском крае, произошел взрыв газа. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ, причиной послужила разгерметизация газового баллона, занесенного в здание с улицы.

В результате два человека — женщина и девятилетний мальчик — получили ожоги. Местная станция скорой медицинской помощи сообщала, что у взрослой диагностировали травмы средней степени тяжести, а у ребенка — тяжелые травмы.

Кроме того, урон был нанесен самому дому. Пристроенная к зданию веранда оказалась частично разрушена.

Ранее в частном доме в Республике Дагестан произошел взрыв газа.

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