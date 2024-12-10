Врач объяснила, почему темнеют зубы

Со временем зубы могут приобрести более темный оттенок, и причин здесь может быть довольно много. Более подробно о том, почему зубы темнеют, «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ният Кадиева.

Она отметила, что все изменения цвета зубов можно условно разделить на две большие группы — врожденные и приобретенные изменения. Врожденные изменения цвета зубов могут быть связаны с приемом определенных препаратов беременной женщиной, например, антибиотики — тетрациклин. Также это может быть врожденное заболевание, связанное с нарушением пигментного обмена.

Еще одной из причин изменения цвета зубов может быть флюороз — это появление пятен от белых до темно-коричневых из-за избытка фтора в воде, это характерно для некоторых регионов России.

«Но чаще всего мы видим потемнения зубов приобретенные. Большая группа — это пигменты, которые мы получаем из жидкостей, еды. Также сюда можно отнести курение. Табачный пигмент, пигмент из ягод, фруктов, овощей, чая, кофе и некоторых других продуктов сначала оседает на поверхности зубов, а далее начинает проникать во внутренний слой — дентин, прокрашивая зуб глубже», — рассказала стоматолог.

По ее словам, цветной пигмент очень хорошо и быстро оседает на биопленке зубов, которая постоянно образуется на зубах. А если пренебрегать качественной чисткой зубов, создается идеальный субстрат для пигментов. Таким образом, появляется зубной камень, который также дает нездоровый цвет зубам.

«Также можно выделить возрастные изменения — с течением жизни наша эмаль изнашивается, становится тоньше и значит проникновение пигмента внутрь становится проще и быстрее, отсюда и более темный цвет зубов. Также это может быть и просто патологическая истираемость зубов, например, связанная с патологией прикуса», — добавила специалист.

Реже встречаются потемнения зубов, связанные с употреблением каких-либо препаратов или ополаскивателей для полости рта. Также данная проблема может наблюдаться у работников вредных производств.

«Но бывают случаи, когда может потемнеть только один зуб. Чаще всего речь идет о развитии кариозного процесса, который когда-то начинался с небольшого белого пятна и заканчивается темно-коричневым или черным пятном внутри или снаружи зуба. Возможен вариант, что кариес уже перетек в хронический пульпит, т.е. воспаление нерва или периодонтит — процесс, когда нерв уже погиб. Это приводит к изменениям нервно-сосудистого пучка внутри зуба, и тем самым меняется цвет. По такой же схеме проявляется травма зуба — при ушибе или переломе нарушается целостность нервно-сосудистого пучка и меняется цвет», — рассказала специалист.

Еще одна группа — это зубы, леченные определенными пломбировочными материалами. Например, пломбой из амальгамы — это металлическая пломба, которая окрашивает зуб. Или материалы для пломбировки корневых каналов на основе резорцина и формалина, которые дают окрашивание от розового до черного.

Говоря о том, как вернуть белизну зубов, врач отметила, что способы могут быть разными в зависимости от причины. Первое и самое главное, что нужно сделать — своевременно обратиться к квалифицированному стоматологу. После осмотра, сбора анамнеза и диагностики врач предложит подходящие варианты решения проблемы.

«Первым пунктом будет профессиональная чистка зубов и подбор средств индивидуальной гигиены. В каких-то случаях этого будет достаточно, а кому-то потребуется санация полости рта, то есть лечение всех кариесов или его осложнений в виде воспаления нерва. Возможно, доктор предложит сделать отбеливание, оно может быть как клиническим, так и в домашних условиях. Также одним из вариантов решения проблемы потемнения зубов может стать изготовление виниров, где вы сможете сами выбрать понравившийся цвет зубов», — добавила стоматолог.

В заключение она подчеркнула, что регулярные профилактические осмотры и профессиональная чистка зубов для профилактики раз в полгода помогут избежать многих проблем.

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