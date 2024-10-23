В метро в Петербурге ребенку раздробило пальцы руки эскалатором

В Петербурге ребенок попал в больницу после поездки в метро. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в момент, когда четырехлетний мальчик находился на эскалаторе. Пассажиру зажевало пальцы. Предположительно, рука несовершеннолетнего попала в подъемный механизм.

Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего с переломом двух пальцев со смещением. Пациент находится в хирургическом отделении. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», инцидент произошел в центре города, на станции метро «Площадь Восстания». Ребенок упал на эскалаторе при подъеме, и его рука оказалась между ступней. Пострадавшего направили в Педиатрический университет.

До этого в Башкирии ребенок решил помочь матери на кухне и случайно засунул руку в электрическую мясорубку. В результате ткани пальцев были серьезно повреждены и медикам не удалось спасти все.

Ранее российскому дачнику зажевало руку в электрорубанке.