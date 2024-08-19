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Российскому дачнику зажевало руку в электрорубанке

В Подмосковье дачнику зажевало руку в электрорубанке

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ГКУ МО «Мособлпожспас»

Жителю Московской области зажало руку в электрорубанке, мужчина не смог высвободить ее самостоятельно и обратился в экстренные службы. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в Павловском Посаде. В единую службу экстренных вызовов позвонил 37-летний житель и рассказал, что во время хозяйственных работ в загородном доме рукав от рубашки затянуло в вал инструмента, в итоге рука попала в натяжной механизм.

«Любое движение причиняло сильную боль. Мужчина понял, что самому не справиться, и обратился за помощью к специалистам. Спасатели частично разобрали инструмент, освободив руку молодого человека», — рассказали специалисты.

В пресс-службе уточнили, что пострадавший успел вовремя выключить механизм, так что тот лишь сильно прищемил ему кожу, но значительного вреда не нанес. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

Ранее в Воронеже руку 25-летнего рабочего зажевало в бумажный станок.

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