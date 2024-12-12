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Врач рассказала, какой сахар добавлять в выпечку, чтобы снизить ее калорийность

Врач Тананакина посоветовала добавлять в выпечку кокосовый сахар

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Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы снизить калорийность сладкой выпечки, можно добавлять в нее кокосовый сахар вместо классического, поскольку у него ниже гликемический индекс. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«При этом важно помнить, что чрезмерное потребление сахара в любой форме может привести к таким проблемам, как увеличение веса, риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Диетологи советуют ограничивать потребление сахара до 5-10% от общего количества калорий в день», — сказала Тананакина.

Она добавила, что для замены сахара можно использовать натуральные подсластители, такие как стевия, и фрукты.

Врач-эндокринолог Елена Чуракина до этого предупреждала, что излишнее потребление кондитерских изделий с сахаром может привести к проблемам с зубами и воспалению кишечника.

Чтобы постепенно уменьшить потребление сахара, специалист посоветовала заменить конфеты на фрукты и ягоды, а сладкие напитки — на воду, травяной чай или газировку без подсластителей.

Ранее врач развеял два самых популярных мифа о конфетах.

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