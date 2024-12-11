Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач развеял два самых популярных мифа о конфетах

Диетолог Кабанов развеял мифы о вреде пальмового масла и жиров в конфетах

close
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Среди россиян распространено мнение о том, что самыми вредными ингредиентами в конфетах являются растительные или животные жиры и пальмовое масло. Именно эти позиции в составе заставляют многих отказываться от сладостей. Однако это не более чем миф, заявил диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Врач объяснил, что под растительным жиром в составе конфет понимается обычное растительное масло. А различные специализированные жиры и маргарины нужны как раз для создания продуктов с разными вкусами и характеристиками.

«Фактически, за сложным названием «спецжиры» скрываются привычные нам и полезные для здоровья растительные масла», — подчеркнул Кабанов.

Что касается пальмового масла, то его в пищевой промышленности используют из-за уникальных свойств, а не дешевизны, как думают многие, объяснил диетолог. За счет своей полутвердой консистенции оно обладает преимуществом над обычными растительными маслами.

Раньше, в отсутствие пальмового масла, жидкие масла делали твердыми искусственным путем – гидрогенизацией. Это как раз процесс создания вредных трансжиров, которое в продукте должно быть не более 2%. Намного лучше, если в рецепте использовали пальмовое масло – по сути, обычный натуральный растительный продукт, подчеркнул Кабанов.

Главная составляющая конфет – это сахар, избыток которого также может навредить здоровью, добавил специалист. Он призвал всегда помнить о мере и не переедать сладостей.

Ранее россиянам рассказали о пользе пальмового масла в рационе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами