Врач развеял два самых популярных мифа о конфетах

Среди россиян распространено мнение о том, что самыми вредными ингредиентами в конфетах являются растительные или животные жиры и пальмовое масло. Именно эти позиции в составе заставляют многих отказываться от сладостей. Однако это не более чем миф, заявил диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Врач объяснил, что под растительным жиром в составе конфет понимается обычное растительное масло. А различные специализированные жиры и маргарины нужны как раз для создания продуктов с разными вкусами и характеристиками.

«Фактически, за сложным названием «спецжиры» скрываются привычные нам и полезные для здоровья растительные масла», — подчеркнул Кабанов.

Что касается пальмового масла, то его в пищевой промышленности используют из-за уникальных свойств, а не дешевизны, как думают многие, объяснил диетолог. За счет своей полутвердой консистенции оно обладает преимуществом над обычными растительными маслами.

Раньше, в отсутствие пальмового масла, жидкие масла делали твердыми искусственным путем – гидрогенизацией. Это как раз процесс создания вредных трансжиров, которое в продукте должно быть не более 2%. Намного лучше, если в рецепте использовали пальмовое масло – по сути, обычный натуральный растительный продукт, подчеркнул Кабанов.

Главная составляющая конфет – это сахар, избыток которого также может навредить здоровью, добавил специалист. Он призвал всегда помнить о мере и не переедать сладостей.

Ранее россиянам рассказали о пользе пальмового масла в рационе.