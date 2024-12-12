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Учителя попытались скрыть избиение девушки в туалете школы в Подмосковье

РЕН ТВ: в Подмосковье учителя пытались скрыть избиение девушки в туалете школы

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Freepik

В Подмосковье учителя могли попытаться скрыть избиение девушки-подростка в туалете школы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, сестра избитой школьницы утверждает, что учителя знали о произошедшем в туалете, но решили проигнорировать ситуацию. Подруга пострадавшей бегала по образовательному учреждению и просила помощи у педагогов, а они лишь просили не мешать им вести урок.

По словам сестры избитой, администрация школы заявила их матери, что школьница потеряла сознание якобы из-за курения в туалете.

Инцидент произошел 9 декабря в Котельниках. В результате потасовки со сверстницами девочка получила телесные повреждения, самостоятельно обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована. Пятерых нападавших доставили в отдел внутренних дел. Их опросили в присутствии законных представителей и отпустили.

Ранее подростки избили 13-летнюю школьницу в центре Нижнего Тагила.

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