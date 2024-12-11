Пятерых девочек задержали за избиение сверстницы в Подмосковье

В Котельниках девочки-подростки избили сверстницу из-за школьного конфликта. Об этом сообщили в подмосковной полиции.

Накануне в дежурную часть обратилась местная жительница, которая заявила, что ее дочь 2010 года рождения пострадала от избиения. Полицейские установили, что инцидент произошел 9 декабря в школе, где учатся участницы конфликта.

В результате потасовки со сверстницами девочка получила телесные повреждения, самостоятельно обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована.

Пятерых нападавших доставили в отдел внутренних дел. Их опросили в присутствии законных представителей и отпустили. Проверка по факту инцидента продолжается, о ее результатах станет известно позднее.

Ранее в Свердловской области двое подростков заманили шестиклассницу в школьный туалет и жестоко избили.