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Подростки избили 13-летнюю школьницу в центре Нижнего Тагила

На Урале несколько юношей избили школьницу до сотрясение мозга и сломали ей нос

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Инцидент Нижний Тагил • Новости/VK

В Нижнем Тагиле неизвестные подростки напали на школьницу и избили ее до сотрясения мозга. Об этом мать девочки рассказала в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 6 декабря около ТЦ «Александровский пассаж» в центре города. По словам родительницы, днем ее 13-летняя дочь отправилась вместе с 15-летней подругой в торговый центр, чтобы поесть в Burger King. Мать девочки знала об этом, ближе к вечеру дочь позвонила ей и сообщила, что пострадала от избиения и едет домой на такси.

«Я, бросив работу, бегом домой, встретила ее и просто обомлела. Вся в крови, избитая. Сейчас она в больнице лежит, у нее диагностировали сильное сотрясение мозга и сломан нос», — отметила горожанка.

Ее дочь утверждает, что не знает нападавших, которым на вид было по 15-16 лет. Один из них подошел к девочке, когда та ждала на улице подругу, и уговорил пойти за территорию ТЦ, там ее ждали еще трое незнакомцев, которые принялись избивать жертву, не обращая внимания на крики и просьбы остановиться.

В полиции не сразу начали проверку по факту случившегося, в настоящее время инспекторы ПДН изучают записи с камер видеонаблюдения, хулиганов ищут.

Ранее грузчик из Мытищ жестоко избил 10-летнего сына и отправил его в больницу.

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