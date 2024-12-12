В Новосибирске неизвестный ограбил отделение банка на 9,5 млн рублей

В Новосибирске неизвестный ворвался в отделение банка. Об этом сообщает ACТ-54 Black со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел утром в здании на улице Гоголя. По словам местных жителей, мужчина с пистолетом, в балаклаве и камуфляжной куртке зашел в помещение и стал связывать сотрудников банка, затем забрал 9,5 млн руб.

Неизвестный скрылся.

В полиции подтвердили информацию о разбойном нападении. На данный момент сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия, которые помогут найти скрывшегося мужчину и выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Челябинске мужчина с пистолетом ворвался в кулинарный магазин. Приставив оружие к голове продавца, он потребовал выручку. Работница отказала ему, и неизвестный скрылся, женщина тем временем вызвала сотрудников правоохранительных органов.

В результате полицейские задержали 41-летнего челябинца, у которого изъяли пневматический пистолет. Известно, что ранее он уже был судим.

Ранее мужчина с ножом ворвался в салон и потребовал бесплатный массаж.