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Грабитель приставил пистолет к голове продавца и пытался вынести кассу из кулинарии

URA.ru: в Челябинске мужчина с пистолетом пытался ограбить кулинарию

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Global Look Press

В Челябинске задержали грабителя, который угрожал пистолетом продавцу кулинарного магазина и пытался украсть выручку. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел в одном из спальных районов Челябинска 1 декабря. В торговый зал ворвался незнакомец, он приставил пистолет к голове продавца и потребовал отдать ему выручку, но получил отпор. Когда нападавший скрылся, сотрудница магазина обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемого в попытке ограбления удалось задержать, им оказался ранее судимый 41-летний местный житель. У него изъят пневматический пистолет, по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что жительница Башкирии совершила ограбление магазина ради мягкой игрушки. Покупательница в заляпанной кровью кофте и с опухшей губой заявила, что достанет из кармана нож. Продавщица испугалась ее маргинального вида и поверила угрозам неизвестной, которая выбрала плюшевого медведя и покинула магазин.

Ранее продавщица в Забайкалье вырвала у грабителя ружье из-за украденной тысячи.

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