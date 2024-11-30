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В Италии мужчина с ножом ворвался в салон, разделся и потребовал бесплатный массаж

В Генуе алжирец с ножом ворвался в салон, разделся и потребовал бесплатный массаж

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Johannes Neudecker/Global Look Press

В итальянской Генуе мужчина с ножом ворвался в салон, разделся и потребовал бесплатный массаж. Об этом пишет Today.it.

Сообщается, что он ворвался в китайский массажный дом в районе Фоче. Он потребовал 40-летнюю сотрудницу обслужить его, угрожая ножом. Отмечается, что за сотрудницу заступился ее племянник, который находился в салоне, за что получил увечья. После этого буйный посетитель скрылся.

Вскоре полиция задержала дебошира. Им оказался алжирец, ранее судимый за кражу.

Весной сообщалось, что в Московской и Сахалинской областях задержали двух приезжих, которых разыскивал Интерпол за ограбление квартиры в итальянском Неаполе. Они обокрали квартиру местной жительницы, общий ущерб оценивается в €60 тысяч.

После того как мужчин объявили в международный розыск, в кратчайшее время их удалось обнаружить в двух российских регионах. Подозреваемые были задержаны, решается вопрос об экстрадиции их обратно в Италию.

Ранее в Италии арестовали банду 70-летних грабителей.

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