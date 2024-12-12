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Москвичей предупредили о сильных снегопадах и похолодании

Синоптик Ильин: в Москве в выходные пройдет сильный снег, усилятся морозы

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

К выходным в Москве заметно похолодает, морозы усилятся. К вечеру субботы начнется снегопад, в ночь на воскресенье осадки будут особенно обильными, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Предстоящей ночью, по словам метеоролога, температура воздуха опустится до -6...-8 градусов, а завтра днем будет колебаться от -4 до -6 градусов. Вместе с тем в пятницу усилится ветер с северо-запада до 6-11 м/с.

В субботу в столице ожидается -3...-5 градусов. К вечеру начнется снегопад, который ночью будет идти очень обильно и сформирует сугробы к утру воскресенья. Затем днем температура воздуха составит 3-8 градусов ниже нуля, а ночью в воскресенье и днем в понедельник ожидается -7...-12 градусов.

Напомним, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что во второй половине этой недели москвичей ожидают резкие перепады температуры воздуха, так как погода будет перестраиваться. Причем она предупредила, что резкие изменения температур и атмосферного давления могут отразиться на самочувствии москвичей, а потому нужно иметь с собой необходимые лекарства.

Ранее россиянам рассказали о погоде на Новый год.

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