Заселение нового города на Арабатской стрелке планируется начать уже в 2025 году. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы в институте пространственного планирования в Москве смотрели и утвердим до конца года мастер-план всей Херсонской области, в том числе Арабатскую стрелку», — сказал он.

Сальдо отметил, что строительные работы на Арабатской стрелке уже идут. На данный момент специалисты прокладываются новые коммуникации.

В конце ноября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в Никольском восстановят храм в честь святителя Василия Великого. Здание пострадало во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пушилин также добавил, что вопрос сохранности иконостаса будут решать специалисты.

До этого в правительстве РФ также рассказывали, что донецкий город Авдеевку можно будет восстановить всего за год после того, как российские войска отодвинут от него линию соприкосновения.

Ранее Пушилин заявил о быстром восстановлении Авдеевки.