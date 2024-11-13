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В Никольском восстановят храм в честь святителя Василия Великого

Глава ДНР Пушилин: монастырь в Никольском необходимо сберечь

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Телеграм-канал «Пушилин Д.В»

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин осмотрели пострадавший от обстрелов храм в честь Василия Великого в селе Никольском, сообщил в своем Telegram-канале Пушилин.

Он отметил, что храм долгое время находился на линии соприкосновения, из-за чего он часто попадал под обстрелы.

«Важно сберечь то, что осталось до начала восстановления. Что-то протекает, что-то подгорело, но восстановить храм можно и нужно», — написал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что вопрос сохранности иконостаса будут решать специалисты.

По словам Пушилина, в первую очередь будет восстановлена кровля в зданиях, где живут обитатели монастыря.

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