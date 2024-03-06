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В правительстве РФ назвали примерные сроки восстановления Авдеевки

Хуснуллин: Авдеевку восстановят за год, после того, как отодвинут линию фронта

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Станислав Красильников/РИА Новости

Донецкий город Авдеевку можно будет восстановить всего за год после того, как российские войска отодвинут от него линию соприкосновения. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, слова которого передает РИА Новости.

Заместитель главы правительства отметил, что в Авдеевке изначально жило не очень много людей. Населенный пункт действительно пострадал в ходе боевых действий, однако особых проблем здесь не наблюдается.

«С учетом масштаба <…> как только мы отодвинем линию соприкосновения, мы быстро приступим к ее восстановлению и восстановим в течение года», — сказал Хуснуллин, общаясь с журналистами.

17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что приказал солдатам страны оставить Авдеевку. По словам военачальника, он принял такое решение из-за необходимости перебросить украинские подразделения на более выгодные позиции.

6 марта глава ДНР Денис Пушилин выступил на Всемирном фестивале молодежи, который проходит на федеральной территории Сириус. Во время мероприятия руководитель региональной администрации заявил, что на данный момент в Авдеевке остаются несколько сотен мирных жителей.

Ранее Пушилин рассказал о возможной судьбе Авдеевки после ее восстановления.

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