Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предупредили о штрафах до 300 тысяч рублей за нелегальную продажу пиротехники

Депутат ГД Чаплин: нужно соблюдать дистанцию в 150 метров от места пуска салюта

close
InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

Салюты нельзя запускать рядом с жилыми домами и в лесу, а за нелегальную продажу пиротехники грозит штраф, сообщил «Газете.Ru» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он также напомнил, что продавать пиротехнику можно только лицам старше 16 лет.

«Это правило регулируется минимальным возрастом, указанным производителями, что влечет за собой штраф от 30 до 40 тысяч рублей и возможность конфискации товара. Исключением являются пиротехнические изделия первого класса, такие как хлопушки и бенгальские свечи, которые разрешено продавать детям начиная с 10 лет. При этом пневматические хлопушки, не содержащие взрывоопасных элементов, могут использоваться без ограничений. Салюты запрещено запускать в жилых зонах и в лесах, поскольку не удастся обеспечить соблюдение установленных требований, которые предусматривают расстояние не менее 150 метров от места запуска», — сказал он.

Чаплин рекомендовал в каждом садовом товариществе выделять специальное место для запуска фейерверков, которое бы обеспечивало минимальное расстояние в 100-150 метров до леса и строений в зависимости от мощности пиротехники.

Депутат также отметил, что за нелегальную торговлю фейерверками предусмотрены штрафы до 300 тыс. руб.

«Согласно правилам некоммерческих садовых товариществ, покупка петард и фейерверков должна осуществляться исключительно в официальных торговых точках. Продажа с улиц, из автомобилей или с лотков строго запрещена. За такую деятельность возможен штраф в размере от 500 до 2000 рублей. Однако, в более серьезных случаях, может быть применена статья 171 УК РФ, предусматривающая штраф до 300 тысяч рублей за незаконное предпринимательство», — добавил он.

Ранее россиянам назвали главные правила выбора безопасных фейерверков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами