В Госдуме предупредили о штрафах до 300 тысяч рублей за нелегальную продажу пиротехники

Салюты нельзя запускать рядом с жилыми домами и в лесу, а за нелегальную продажу пиротехники грозит штраф, сообщил «Газете.Ru» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он также напомнил, что продавать пиротехнику можно только лицам старше 16 лет.

«Это правило регулируется минимальным возрастом, указанным производителями, что влечет за собой штраф от 30 до 40 тысяч рублей и возможность конфискации товара. Исключением являются пиротехнические изделия первого класса, такие как хлопушки и бенгальские свечи, которые разрешено продавать детям начиная с 10 лет. При этом пневматические хлопушки, не содержащие взрывоопасных элементов, могут использоваться без ограничений. Салюты запрещено запускать в жилых зонах и в лесах, поскольку не удастся обеспечить соблюдение установленных требований, которые предусматривают расстояние не менее 150 метров от места запуска», — сказал он.

Чаплин рекомендовал в каждом садовом товариществе выделять специальное место для запуска фейерверков, которое бы обеспечивало минимальное расстояние в 100-150 метров до леса и строений в зависимости от мощности пиротехники.

Депутат также отметил, что за нелегальную торговлю фейерверками предусмотрены штрафы до 300 тыс. руб.

«Согласно правилам некоммерческих садовых товариществ, покупка петард и фейерверков должна осуществляться исключительно в официальных торговых точках. Продажа с улиц, из автомобилей или с лотков строго запрещена. За такую деятельность возможен штраф в размере от 500 до 2000 рублей. Однако, в более серьезных случаях, может быть применена статья 171 УК РФ, предусматривающая штраф до 300 тысяч рублей за незаконное предпринимательство», — добавил он.

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