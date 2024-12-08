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Массовое отравление детей-спортсменов произошло в ЯНАО

СК России начал проверку по факту массового отравления детей-спортсменов в ЯНАО

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FotograFFF/Shutterstock

Следственный комитет РФ начал проверку по факту массового отравления в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) детей-спортсменов, которые приехали на соревнования из другого региона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление СК по региону.

7 декабря в Тарко-Сале проходили соревнования по конькобежному спорту, где выступали дети-спортсмены, в том числе и из Свердловской области.

«После чего в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторые ребята госпитализированы», — сказали в СК.

По факту инцидента начата доследственная проверка.

До этого сообщалось, что шестиклассник попал в больницу, употребив снюс в школе. Два школьника на перемене перед четвертым уроком сходили в магазин и принесли оттуда снюс, который вместе употребили. После пятого урока один из друзей почувствовал недомогание.

Ребенка доставили в медицинское учреждение, врачи диагностировали у него отравление неизвестным веществом. Состояние шестиклассника оценили как крайне тяжелое.

Ранее младенец из Саратова отравился жидкостью для курения вейпа.

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