Москвичка не смогла спасти годовалую дочь, которая подавилась кусочком сыра

В Москве мать не смогла спасти свою годовалую дочь, которая подавилась кусочком сыра. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 5 ноября в поселении Десеновское. Женщина готовила обед на кухне, а рядом с ней находилась ее годовалая дочь. Мать решила дать девочке кусочек сыра, однако та подавилась и начала задыхаться.

Испуганная мать пыталась помочь дочери и вытащить сыр, но у нее не получилось. Она также вызвала на место бригаду скорой помощи, однако спасти ребенка не удалось.

До этого в Петербурге хирурги удалили куриный хрящ из горла 11-летней девочки. Школьница не могла самостоятельно дышать из-за инородного предмета, у нее также воспалилась гортань. Врачи провели ей операцию под общим наркозом.

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