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В Брянске 52-летняя уборщица украла у хозяйки квартиры более 1,5 млн рублей

В Брянске домработница похитила у хозяйки квартиры более 1,5 млн рублей

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Shutterstock

Жительница Брянска стала фигуранткой уголовного дела, женщину подозревают в краже наличных у хозяйки квартиры, где обвиняемая работала уборщицей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 64-летняя жительница Брянска, женщина сообщила, что из ее квартиры пропали накопления на сумму более 1,5 млн рублей. В ходе расследования сыщики выяснили, что к краже причастна домработница россиянки, которая несколько месяцев убирала квартиру потерпевшей.

52-летнюю подозреваемую задержали, она призналась, что похищала деньги частями каждый раз, когда приходила для уборки. Причиненный потерпевшей ущерб в настоящее время полностью возмещен, возбуждено уголовное дело о краже.

До этого сообщалось, что жительницу Тюмени подозревают в хищении шубы и золотых украшений у женщины-инвалида. Правоохранители выяснили, что вещи вынесла домработница, которая помогала пенсионерке по дому. Злоумышленница систематически снимала драгоценности с беспомощной россиянки и продавала или сдавала их в комиссионный магазин.

Ранее в Москве няня обворовала уехавших в отпуск работодателей на 1 млн рублей.

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