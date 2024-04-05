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Сотрудница клининговой компании украла у москвички деньги и драгоценности

В Москве задержали сотрудницу клининга за кражу денег и украшений у клиентки

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Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В Москве полиция задержала сотрудницу клининговой компании, которую подозревают в воровстве из квартиры клиентки. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительной информации, ранее судимая 30-летняя женщина во время уборки похитила у хозяйки квартиры ювелирные украшения. Последняя, заподозрив работницу в противоправных действиях, установила в квартире камеры наблюдения. Во время очередного визита уборщица нашла в шкафу клиентки иностранную валюту и забрала часть денег себе.

После этого москвичка обратилась в правоохранительные органы, предоставив видеозаписи совершенного преступления.

У подозреваемой изъяты драгоценности и деньги, их вернули владелице. Общая сумма ущерба составила 345 тыс. рублей. В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела, женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Петербурге задержали уборщицу за кражу 1,6 млн рублей у иностранца.

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