Врач назвала болезни, о которых сигнализируют выступающие вены

Расширенные выступающие вены — это главный симптом начинающейся варикозной болезни. Об этом рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

«Обнаружить варикозные узлы чаще всего можно на внутренней поверхности голеней или бедер», — сказала она.

Специалист напомнила, что следующий этап — это появление извитых темно-синих внутрикожных вен. Одновременно появляется распирающая боль в ногах и икрах, чувство жара в ногах, судороги и отеки.

Рельефные вены могут также возникать у спортсменов, грузчиков и прачек. Они не являются патологией и не требуют лечения.

До этого врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал появление боли, отека, синевы или холода в ногах признаком тромбоза. При появлении таких симптомов врач советует сразу обратиться к специалисту, потому что это состояние может быть опасным для жизни. Специалист также рекомендовал людям с варикозом каждый год проходить ультразвуковое исследование.

Ранее были названы анализы для выявления тромбоза.